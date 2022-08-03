İlhan Palut idaresindeki ilk iki karşılaşma BATE Borisov ile Konya'da oynanmış ve yeşil-beyazlı ekip, bu maçların ilkini 3-0 ikincisini ise 2-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor Avrupa'da 15. randevusuna çıkıyor - Son Dakika

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