Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idman, hücum çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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