Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti

31.07.2022 22:23
Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra topla yapılan ısınma hareketleriyle devam eden idman, hücum çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Vaduz-Konyaspor karşılaşması, 4 Ağustos Perşembe günü Rheinpark Stadı'nda oynanacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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