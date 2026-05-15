Araklıspor\'da tarihi cezaya tepki

Futbola olan ilgisi ve tutkusu ile bilinen Trabzon'da geçtiğimiz ay Araklıspor ile Beşikdüzüspor arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasının ardından Araklıspor'a verilen ağır cezalar tepkiye neden ıldu.

BAL Ligi'ne yükselme adına final niteliği taşıyan Araklıspor-Beşikdüzüspor karşılaşması, 29 Nisan günü Akyazı Stadı'nda oynandı. Hakem kararları zaman zaman tribünlerde tepkilere sahne olsa da herhangi bir olay yaşanmadan karşılaşma 1-0 Araklıspor'un uzatma anlarında bulduğu golle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından taraflar dostane şekilde sahadan ayrılırken, hakem veya futbolculara saldırı olmadığı, yabancı madde atılmadığı ve statta hiçbir zararın oluşmadığı belirtildi.

Ancak maçtan yaklaşık 15 gün sonra Araklıspor camiasına yönelik ağır yaptırımlar uygulanması büyük tepki çekti.

13 kişiye ceza

Takımdan 3 futbolcu, 3 yönetici ve 1 antrenörün de aralarında bulunduğu toplam 13 kişiye; 1 yıl hak mahrumiyeti, para cezası, maç günlerinde polis merkezine giderek imza verme zorunluluğu getirildi.

İddialara göre kararın gerekçesi olarak taraftarı taşkınlığa teşvik etmek, gerginliğe zemin hazırlamak, güvenlik güçlerine zorluk çıkarmak, itirazlarda bulunmak ve polis uyarılarına rağmen maç sırasında görüntü kaydı almak gibi suçlamalar gösterildi.

Konu Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelirken, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi karara tepki gösterdi.

Başkan Çebi yaptığı açıklamada "Araklıspor finale yaklaştı. Ben de o maçta oradaydım. Taraftarlarımıza, yöneticilerimize, kulüp başkanımıza ve futbolcularımıza çok ağır cezalar verildi. Bu konuda yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON