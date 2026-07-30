"Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum\'\' diyen İsmail Kartal\'dan tartışma yaratan hareket

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. İlk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, elde ettiği bu skorla tur biletini cebine koymayı başardı.

İSMAİL KARTAL'DAN TARTIŞILAN KARAR

Ancak maça damgasını vuran olay, teknik direktör İsmail Kartal’ın Marco Asensio kararı oldu. Maç öncesinde "Aramızda hiçbir sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum" açıklamasını yapan Kartal, İspanyol yıldızı ikinci yarı başlamadan oyundan aldı.

''ARALARINDA SORUN MU VAR?'' SORULARI

İlk karşılaşmaya da kulübede başlayan Asensio’nun rövanşta kenara alınan ilk isim olması dikkat çekti. Bu hamle, tecrübeli teknik adam ile dünyaca ünlü yıldız arasında kriz mi yaşanıyor sorularını yeniden gündeme taşıdı.