"Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket - Son Dakika
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"Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket

"Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum\'\' diyen İsmail Kartal\'dan tartışma yaratan hareket
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, "Aramızda sorun yok. Söylenenlere gülüp geçiyorum'' dediği Marco Asensio'yu ikinci yarı öncesinde oyundan aldı. İlk mücadeleye de yedek başlayan Asensio'nun ikinci maçta da oyundan alınan ilk isim olması ''İsmail Kartal ile Asensio arasında sorun mu var?'' sorularının sorulmasına neden oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. İlk karşılaşmayı evinde 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, elde ettiği bu skorla tur biletini cebine koymayı başardı.

İSMAİL KARTAL'DAN TARTIŞILAN KARAR

Ancak maça damgasını vuran olay, teknik direktör İsmail Kartal’ın Marco Asensio kararı oldu. Maç öncesinde "Aramızda hiçbir sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum" açıklamasını yapan Kartal, İspanyol yıldızı ikinci yarı başlamadan oyundan aldı.

''ARALARINDA SORUN MU VAR?'' SORULARI

İlk karşılaşmaya da kulübede başlayan Asensio’nun rövanşta kenara alınan ilk isim olması dikkat çekti. Bu hamle, tecrübeli teknik adam ile dünyaca ünlü yıldız arasında kriz mi yaşanıyor sorularını yeniden gündeme taşıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Marco Asensio, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yakup suri yakup suri :
    valla asensioyu yedirmeyiz sana akıllı ol ismail 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: "Aramızda sorun yok, söylenenlere gülüp geçiyorum'' diyen İsmail Kartal'dan tartışma yaratan hareket - Son Dakika
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