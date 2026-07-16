Aras Kargo CEV Challenge Kupası'na Hazır

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezonda ilk kez yer alacağı CEV Challenge Kupası'ndaki rakibini beklemeye başladı. Organizasyona 16'lı Finaller Turu'nda başlayacak İzmir temsilcisinin muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı takım, Zaon Kifissia 1962 (Yunanistan) - Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "17 yıl sonra Avrupa kupalarındaki ilk İzmir takımı olarak şehrimizi gururla temsil edeceğiz" mesajı verildi.