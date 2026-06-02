Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, başantrenör Mustafa Suphi Doğancı'nın sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Suphi Doğancı ile hikayemize devam ediyoruz." denildi.
Doğancı yönetimindeki Aras Kargo, geçen sezonu ligi 6. sırada tamamlayarak Balkan Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Doğancı ile Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?