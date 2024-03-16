Aras Kargo Kadınlar 1. Ligi\'nde şampiyon oldu

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Kadınlar 1. Ligi'nde final etabında oynadığı 2 maçı da kazanan Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ne yükseldi.

Kadınlar 1. Lig final etabı 2. maçında Aras Kargo, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Final etabında 2'de 2 yapan Aras Kargo bu sonuçla Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Sultan Ligi'ne yükselmelerini değerlendiren Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, "Bugün, Aras Kargo Spor Kulübü ve voleybol adına tarihi bir an. Cumhuriyetimizin 100'üncü, kuruluşumuzun ilk yılında, Sultanlar Ligi'ne çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli takımlar seviyesinde 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, aldığımız bu başarı, ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın kanıtıdır. Kendi takımımızla Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz için şimdiden çok heyecanlıyız. Bu başarıda emeği geçen, gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran Suphi Hoca ve teknik ekibine, sporcularımıza, bu süreçte yanımızda olan Aras Kargo'nun liderlerine; takımımızı ilk günden itibaren gerek büyük bir heyecanla gerek tribünden gerek sosyal medyadan destekleyen tüm Araslar'a da ayrıca teşekkür ederim. Aras Kargo olarak; 'Voleybolun heyecanını taşıyoruz' mottosuyla çıktığımız bu yolda, Türk Sporuna destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL