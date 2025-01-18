Aras Kargo, Son Mağlubiyet Serisini Sonlandırmayı Hedefliyor

Spor

SULTANLAR Ligi'nde düşme hattında yer alan Aras Kargo yarın deplasmanda 6'ncı sıradaki Kuzeyboru ile rakip olacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, evinde 3-1 yenildiği rakibini dize getirerek 5 haftalık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Son 5 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13.00'te Keçiören Belediyesi deplasmanında çıkış arayacak.