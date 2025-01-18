SULTANLAR Ligi'nde düşme hattında yer alan Aras Kargo yarın deplasmanda 6'ncı sıradaki Kuzeyboru ile rakip olacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 16 maçta sadece 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, evinde 3-1 yenildiği rakibini dize getirerek 5 haftalık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Son 5 maçını kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13.00'te Keçiören Belediyesi deplasmanında çıkış arayacak.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Son Mağlubiyet Serisini Sonlandırmayı Hedefliyor - Son Dakika
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