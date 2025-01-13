Aras Kargo - V.Bank Mücadelesi İstiyor

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Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında yarın V.Bank ile İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 16. hafta mücadelesinde yarın V.Bank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Eyüpcan Kayışoğlu, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek. Müsabaka öncesinde ev sahibi Aras Kargo 2 galibiyet, 13 mağlubiyetle 12. sırada yer alırken, V.Bank ise 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. Ligde arka arkaya 4 maç kaybeden İzmir temsilcisi, rakibin mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. V.Bank ise zirveyi ele geçirmek için bu müsabakada hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi V.Bank 3-1 kazanmıştı. - İZMİR