Arca Çorum FK Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Çorum Şehir Stadı'nda yapılan antrenmana futbolcuların tamamı katıldı.

Futbolcular, ısınma ile başlayan antrenmanda sürat, hücum savunma taktikleri ve duran top organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman kaleli oyun ile tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın sabah kulüp tesislerinde kahvaltı yaptıktan sonra 08.30'da otobüs ile Ankara'ya hareket edecek. Esenboğa Havalimanı'ndan 14.30'da uçakla Adana'ya geçecek kafile, konaklayacağı otelde kampa girecek. Son antrenmanını burada yapacak takım, ardından maç saatini bekleyecek.