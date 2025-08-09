Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlıkları bulunan kaleci Sehic ve Geraldo, ligin ilk haftasında forma giyemeyecek.
Arca Çorum FK, Amed Sportif ile Maç Yapacak
