ARCA Çorum FK'da Transfer Gücü Artıyor - Son Dakika
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ARCA Çorum FK'da Transfer Gücü Artıyor

ARCA Çorum FK\'da Transfer Gücü Artıyor
05.06.2026 16:58
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Savaş Balçık, Arsenal'in eski scout'u Jürgen Kost ile transfer stratejileri üzerine görüştü.

ARCA Çorum FK kulüp sahibi Savaş Balçık, uzun yıllar İngiliz futbolunun dev kulüplerinden Arsenal bünyesinde scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile bir araya geldi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ARCA Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına güç katacak önemli bir görüşmeye imza attı. Kulüp sahibi Savaş Balçık, İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, uzun yıllar İngiliz futbolunun dev kulüplerinden Arsenal bünyesinde scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile bir araya geldi. Yaklaşık 18 yıl boyunca Arsenal'in scouting yapılanmasında görev alan Jürgen Kost, kulübün oyuncu izleme, yetenek keşfi ve transfer süreçlerinde önemli roller üstlendi. Avrupa futbol pazarındaki geniş ağı ve tecrübesiyle tanınan Kost'un, yeni dönemde ARCA Çorum FK'nın transfer operasyonlarına stratejik destek sağlaması gündemde.

Transfer planlamasında uluslararası tecrübe

İstanbul'da yapılan görüşmede yeni sezon transfer stratejileri, oyuncu takip sistemleri, uluslararası futbol pazarındaki fırsatlar ve kadro yapılanması üzerine kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirildi. Süper Lig'deki ilk sezonunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyen ARCA Çorum FK, Jürgen Kost'un uluslararası scouting tecrübesinden faydalanarak transfer çalışmalarını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Hedef kalıcı başarı

Kulüp sahibi Savaş Balçık'ın öncülüğünde sürdürülen yapılanma çalışmaları kapsamında ARCA Çorum FK, yalnızca kısa vadeli başarıları değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir futbol modelini de hedefliyor. Avrupa futbolunda edindiği tecrübeyi Çorum temsilcisinin hizmetine sunacak olan Jürgen Kost'un, kulübün transfer politikası ve oyuncu havuzunun geliştirilmesinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

ARCA Çorum FK, Süper Lig'deki yeni dönem öncesinde kadro planlaması ve transfer çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arsenal FC, Ekonomi, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ARCA Çorum FK'da Transfer Gücü Artıyor - Son Dakika

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