Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdi - Son Dakika
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Arca Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdi

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Arca Çorum FK'dan ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajında görevinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini belirtti. Uçar, takımın Süper Lig'de ilk 6 maçta 7 puan topladığını hatırlatırken Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajı yayımladı.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı vedaların başarısızlıkların ardından, bazılarının ise tarih yazdıktan sonra geldiğini belirtti.

İnanmadığı hiçbir işe girmediğini aktaran Uçar, "17 Şubat'taki ilk günümde oyuncularıma, 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' demiştim. Çorum'un hayallerini, çocukların rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdık. Genç bir teknik direktör olarak bugüne kadar öğrendiğim ve inandığım doğrulardan vazgeçmeden, her zaman daha iyisini nasıl yapabileceğimi düşünerek ve daha çok çalışarak gelişmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Arca Çorum FK'deki görevinin sona erdiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

"21 yeni oyuncunun katıldığı takımımızla Süper Lig'de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi. Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir. Beni kendi evladı gibi bağrına basan Çorum halkına, büyük Çorum taraftarına, başkanımız Savaş Balçık Bey'e, futbolcularıma, teknik ekibime ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Uğur UçarFutbolÇorumSporSon Dakika

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