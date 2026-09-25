Arca Çorum FK'de Burak Yılmaz dönemi başladı, Uğur Uçar'a teşekkür edildi - Son Dakika
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Arca Çorum FK'de Burak Yılmaz dönemi başladı, Uğur Uçar'a teşekkür edildi

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Arca Çorum FK'de teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirildi; Başkan Savaş Balçık yeni bir dönemin başlangıcını duyurdu. Balçık, Uğur Uçar'a emekleri için teşekkür etti, Yılmaz'ın tecrübe ve kazanma iradesiyle takıma katkı vereceğine inandığını aktardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Başkanı Savaş Balçık, teknik direktör değişikliğiyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, eski teknik direktörleri Uğur Uçar'a teşekkür etti.

Takımın başına getirilen teknik direktör Burak Yılmaz'a da başarılar dileyen Balçık, "Arca Çorum Futbol Kulübümüze emek veren Uğur Uçar hocamıza ve ekibine katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Arca Çorum FK'de yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz'ın, tecrübesi, liderliği, mücadeleci karakteri ve kazanma iradesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Balçık, hedeflerinin net, inançlarının güçlü olduğunu dile getirerek "Çorum FK'yi daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, yeni görevinin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Burak YılmazUğur UçarFutbolÇorumSporSon Dakika

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