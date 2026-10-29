Arca Çorum FK, Erzurumspor maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arca Çorum FK, Erzurumspor maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Erzurumspor maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla sürdürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı; hazırlık yarın tamamlanacak.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından hız, çeviklik ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular, Erzurumspor FK maçının taktiği üzerine çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıTrendyol Süper LigErzurumspor F.K.CumartesiGüncelÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Arca Çorum FK, Erzurumspor maçı hazırlığını Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android