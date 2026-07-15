Arca Çorum FK Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanına futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alan oyununun ardından taktiksel çalışan kırmızı-siyahlılar, kaleli oyunla idmanı tamamladı.
Futbolcular, akşam antrenmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.
İdman, taktiksel çalışmalar ve geniş alan oyunuyla sona erdi.
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