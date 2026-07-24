Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı
Çorum FK, Portekizli futbolcu Pedrinho ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Pedrinho ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolcuya Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Kaynak: AA
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