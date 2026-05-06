Arca Çorum FK, Sakaryaspor\'u 4-0 Yenerek Fark Oluşturdu

Stat : Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler : Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı
Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Teixeira, Pena (Dk. 65 Yunus Emre Tekerci), Owusu (Dk. 55 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukovic (Dk. 78 Erdem Dağlı), Eren Erdoğan (Dk. 55 Mete Kaan Demir), Selim Kütük, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 78 Haydar Karataş), Engin Poyraz Efe Yıldırım
Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Zubaıru), Moreira (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül (Dk. 85 Efe Sarıkaya), Fredy (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 62 Ahmed Ildız), Kerem Kalafat, Erkan Kaş
Goller: Dk. 11 Samudio, Dk. 69 Yusuf Erdoğan, Dk. 77 Fredy (Penaltıdan), Dk. 84 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Arca Çorum FK),
Sarı Kartlar: Dk. 47 Selim Kütük, Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 83 Erdem Dağlı, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 86 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-0 yendi.
