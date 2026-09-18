Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak

Arca Çorum FK, Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde 7 puanı bulunan kırmızı-siyahlı takım, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Kaynak: AA
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