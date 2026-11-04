Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey deplasmanında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey deplasmanında galibiyet hedefliyor

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Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Karacabey deplasmanında galibiyet hedefliyor
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Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda Karacabey Belediyespor'un rakibi oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, Karacabey deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ve Fenerbahçe'yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacaklarını söyledi.

ARCA Çorum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, "Anadolu takımı olarak, Fenerbahçe'yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacağız. Ev sahibi avantajını kullanacağız. Takımımızla birlikte, güzel futbolumuzla iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Arca Çorum FK, bugün gerçekleşen kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda Karacabey Belediyespor'un rakibi oldu. Arca Çorum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aktan, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Karacabey Belediyespor maçından galibiyetle ayrılarak turu atlayacaklarını düşündüğünü söyleyen Ahmet Aktan, "Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin tüm takımlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Kupası, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından bir tanesi. Biz de bu turnuvada olabildiğince ileriye gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz, ilk maçımız olan Karacabey deplasmanı. Galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'Yİ ANADOLU İNSANININ SAMİMİYETİYLE KARŞILAYACAĞIZ'

Hafta sonunda Fenerbahçe ile oynayacakları lig maçının hatırlatılması üzerine Aktan, "1'inci Lig'den, Süper Lig'e çıktığımızın ilk yılını yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte bu duyguları ilk defa yaşıyoruz. Fenerbahçe'yle karşılaşacağız. Anadolu takımı olarak, Fenerbahçe'yi Anadolu insanının samimiyetiyle karşılayacağız. Ev sahibi avantajını kullanacağız. Takımımızla birlikte, güzel futbolumuzla iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımızın vizyonuyla birlikte iyi bir takım kurduk. İyi bir oyunla galibiyet alacağımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıFenerbahçeKaracabeyÇorumSporSon Dakika

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