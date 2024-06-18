Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol atan en genç oyuncu oldu

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Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı BVB Dortmund Stadyumu'nda Gürcistan ile oynarken, millilerin ikinci golü Arda Güler'den geldi. Müsabakanın 65. dakikasında ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Arda plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve milliler 2-1 öne geçti.

19 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 8. maçında 2. golünü kaydetti. Arda ayrıca milli takımla büyük turnuvalarda ilk gol sevincini yaşadı. Öte yandan Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.

Maça 11'de başlayan Arda Güler, 79. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. - DORTMUND