Arda Güler\'den Celta Vigo ağlarına füze

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu ağırlıyor. Real Madrid'in ilk 11'inde Arda Güler de yer alıyor.

ARDA'DAN ŞAHANE GOL

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in 33. dakikada attığı şık gol, taraftarları ayağa kaldırdı. Arda'nın o golü büyük beğeni aldı.

HERKES AYAKTA ALKIŞLADI

Arda Güler, sağ kanattan kullandığı kornerde pasını Lucas Vazquez'e aktardı. Vazquez topu tekrar Arda Güler'e teslim etti. Milli yıldız, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı. Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Top, kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu. Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.

İşte o gol;

Görüntü: S Sport