Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
18.03.2026 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Elche karşısında attığı 68 metrelik gol sonrası ilk kez konuştu. Milli futbolcu, ''Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik gol, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Orta sahaya yakın bir noktadan yaptığı vuruşla fileleri havalandıran genç yıldız, performansıyla gündemin zirvesine yerleşti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Attığı muhteşem golün ardından ilk kez konuşan Arda Güler, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Milli futbolcu, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in bu golü, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından uzun süre konuşulacak anlar arasında yerini aldı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Dabanlı Ahmet Dabanlı:
    Maşallah süphan Allah daim etsin inşallah 17 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    Bu yaşta bu kadar ünlü popülersin ve duruşun bakışların mütevaziliğin gerçekten Helal olsun sana ve Seni yetiştiren ailene 11 0 Yanıtla
  • Kaplan Avda Kaplan Avda:
    kibir ego yok aferin böyle devam yolun açık olsun 10 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:53:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.