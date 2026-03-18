Arda Güler\'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik gol, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Orta sahaya yakın bir noktadan yaptığı vuruşla fileleri havalandıran genç yıldız, performansıyla gündemin zirvesine yerleşti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Attığı muhteşem golün ardından ilk kez konuşan Arda Güler, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Milli futbolcu, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in bu golü, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından uzun süre konuşulacak anlar arasında yerini aldı.