Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid\'in yıldızını istiyor

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin 33 yaşındaki stoperle yeni kontrat yapmayı düşünmediği belirtildi.
Fenerbahçe’nin, Rüdiger’i bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunmacıya yalnızca Fenerbahçe değil; Juventus ve Premier Lig’den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.
Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yakın arkadaş olması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)