Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid\'in yıldızını istiyor

24.03.2026 11:28
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yakın arkadaş olması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin 33 yaşındaki stoperle yeni kontrat yapmayı düşünmediği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe’nin, Rüdiger’i bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunmacıya yalnızca Fenerbahçe değil; Juventus ve Premier Lig’den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

ARDA GÜLER DETAYI

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ne yani yakın arkadaşı diye onun istediği takimdami oynayacak o zaman ardaya söyleyin em.msmbneyle.ile arayı iyice düzeltsin daha iyi 1 0 Yanıtla
  • 37373737 37373737:
    Fenerbahçe'ye defans değil, adam gibi bir golcü lazım. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:07:05. #7.12#
