Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid\'in yıldızını istiyor

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, savunma hattı için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Anthony Rüdiger’i kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin 33 yaşındaki stoperle yeni kontrat yapmayı düşünmediği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe’nin, Rüdiger’i bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için oyuncu ve menajeriyle temas kurduğu ifade ediliyor. Tecrübeli savunmacıya yalnızca Fenerbahçe değil; Juventus ve Premier Lig’den bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

ARDA GÜLER DETAYI

Rüdiger’in, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile yakın arkadaş olması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında gösteriliyor.