Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda Güler\'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
09.02.2026 13:06
Real Madrid'in Valencia'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in performansını eleştirdi. İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına dikkat çekerek, ''Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var'' dedi.

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından İspanyol basınında maçın yanı sıra Arda Güler'in performansı da gündem oldu.

İSPANYOL YORUMCUDAN ARDA GÜLER'E ELEŞTİRİ

Carrusel Deportivo'da değerlendirmelerde bulunan İspanyol yorumcu Rafa Alkorta, milli futbolcu Arda Güler'e yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

"BİR TÜRKİYE, BİR DE REAL MADRID GERÇEĞİ VAR"

Alkorta, Arda Güler'in oyun anlayışına değinerek, " Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

İspanyol basınındaki bu yorumlar, Real Madrid'de forma şansı bulmak için rekabet eden Arda Güler'in adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Apple User Apple User:
    ispanyol olsa yere göğe sığdıramazlar 34 9 Yanıtla
  • Hakan Kan Hakan Kan:
    Kenanı aylardır övüyorlar tek haberini göremedik.Fenerli arda aşağı,fenerli arda yukarı 21 14 Yanıtla
  • Ismail abi Ismail abi:
    Arda çok kaçak oynuyor. Özellikle takım topla çıkarken karşı taraftan baskı varsa top almaktan kaçınıyor, sadece çok güvenli bölgelerde top almaya çalışıyor. Bir de sadece bir kişiye pas atmaya çalışıyor, bu da kendisini takım oyunundan uzaklaştırıyor 18 4 Yanıtla
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Hstr lan ordan tam tersi tüm takım bana oynasın der gibi oynayan mbappe var orda 14 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
