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Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcudan biri de Arda Güler - Son Dakika

Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcudan biri de Arda Güler

Son Güncelleme: 13.10.2023 08:59

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Tuttosport tarafından düzenlenen Golden Boy ödüllerinde finale kalan 25 futbolcudan biri oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi. 5 "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.

FİNALE KALAN FUTBOLCULAR

Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde: Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal

Listede ondan başka Türk yok! Arda Güler, Golden Boy ödülünde finale kaldı

ARDA GÜLER SAHALARA DÖNÜYOR

Real Madrid'e transfer olduktan sakatlık yaşayan Arda Güler, iyileştikten sonra çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden takımla antrenmanlara başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcudan biri de Arda Güler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcudan biri de Arda Güler - Son Dakika
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