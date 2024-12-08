İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.
Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta Real Madrid, 36 . dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada 89. dakikada oyundan çıkan Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti.
Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. Girona ise 22 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in İlk Golüyle Real Madrid Galip - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?