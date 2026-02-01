Arda Güler\'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Santiago Berbabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecona ile karşı karşıya geldi.
Skorun 1-1 devam ettiği karşılaşmanın 68. dakikası oynanırken milli oyuncumuz Arda Güler, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye nefis bir pas atarak yıldız ismi golle burun buruna bıraktı.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, kalesini terk eden kaleciyi çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Fransız oyuncunun boş kaleye şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Mbappe, kaçırdığı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.
İşte kaçan o pozisyon:
