Arda Güler'in nefis pasında Mbappe imkansızı başardı
01.02.2026 17:46
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecona'yu konuk etti. Karşılaşmanın 68. dakikasında Arda Güler'in verdiği pasta topla buluşan Kylian Mbappe'nin boş kaleye şutu üst direkten geri döndü.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Santiago Berbabeu Stadyumu'nda Rayo Vallecona ile karşı karşıya geldi.

ARDA'DAN NEFİS BİR PAS

Skorun 1-1 devam ettiği karşılaşmanın 68. dakikası oynanırken milli oyuncumuz Arda Güler, Fransız oyuncu Kylian Mbappe'ye nefis bir pas atarak yıldız ismi golle burun buruna bıraktı.

MBAPPE ZORU BAŞARDI

Kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe, kalesini terk eden kaleciyi çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Fransız oyuncunun boş kaleye şutu üst direkten oyun alanına geri döndü. Mbappe, kaçırdığı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

İşte kaçan o pozisyon:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Bu arda paramı veriyor haberlere anlamadım sçsa haber yapıyorlar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
