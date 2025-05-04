Arda Güler'le Real Madrid Galibiyeti - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'le Real Madrid Galibiyeti

Real Madrid, Arda Güler'in gol ve asist katkısıyla Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

04.05.2025 17:11
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, milli oyuncu Arda Güler'in birer gol ve asistle oynadığı maçta Celta Vigo'yu 3-2 yendi.

LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'yu ağırladı.

Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak şık bir gole imza attı.

Real Madrid, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Madrid ekibi, 48. dakikada Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

Üç farklı geriye düştükten sonra oyunu dengeleyen Celta Vigo, 68. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg'in golleriyle durumu 3-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı bir gol ve bir asistle tamamlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İkinci sıradaki Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 75 yaptı ve Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibine devam etti.

Celta Vigo ise 46 puanla 7. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Arda Güler'le Real Madrid Galibiyeti - Son Dakika

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