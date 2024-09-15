Arda Güler'li Real Madrid, Sociedad'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'li Real Madrid, Sociedad'ı Yendi

Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederek 11 puana ulaştı.

15.09.2024 00:22
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MİLLİ futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, LaLiga'nın 5'inci haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 5'inci haftasında son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Arda, mücadelenin 57'nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada penaltıdan Vinicius Junior ve 75'inci dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.

Öte yandan ev sahibi Real Sociedad'ın karşılaşmada 3 topu direkten döndü. Real Madrid bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Sociedad 4 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Arda Güler'li Real Madrid, Sociedad'ı Yendi - Son Dakika

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