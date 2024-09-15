İspanya LaLiga'nın 5'inci haftasında son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Arda, mücadelenin 57'nci dakikasında takımına penaltı kazandırmayı başardı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada penaltıdan Vinicius Junior ve 75'inci dakikada penaltıdan Mbappe kaydetti.
Öte yandan ev sahibi Real Sociedad'ın karşılaşmada 3 topu direkten döndü. Real Madrid bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, Sociedad 4 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'li Real Madrid, Sociedad'ı Yendi - Son Dakika
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