Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Real Madrid\'i galibiyete taşıdı

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Real Sociedad karşısında attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Arda Güler'in 29. dakikada kaydettiği golle Real Madrid, maçı 1-0 kazandı ve puanını 84'e yükseltti.

27.04.2024 00:01
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Milli oyuncu Arda Güler, ligde Real Madrid formasıyla ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada hem golünü attı hem de takımına 3 puanı getirdi.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. 11'de mücadeleye başlayan Arda Güler, takımının galibiyet golünü kaydetti. 29. dakikada sağ kanattan Dani Carvajal'ın pasında arka direkte mili oyuncu şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele Real Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Arda Güler, 68. dakikada yerini Junior Vinicius'a bıraktı.

Lider Real Madrid, bu galibiyetle puanını 84'e yükseltirken, Real Sociedad ise 51 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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