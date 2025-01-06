Arda Güler, Real Madrid\'i galibiyete taşıdı

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederken Arda Güler 2 golle maça damga vurdu.

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye 11'de başlarken performansıyla öne çıktı. Eflatun-beyazlılar 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle öne geçerken, bu golden 8 dakika sonra Camavinga topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak attığı golle skoru 3-0'a çıkardı. İlk yarı da bu sonuçla geçilirken Luka Modric, 55'te 4. gole imza attı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, son yarım saatlik bölümde Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızları da sahaya sürdü. Mbappe'nin 88. dakikada geliştirdiği atakta Fran Garcia pasını kale önündeki Arda Güler'e çıkardı ve Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, kupada tur atladı. Müsabakada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 golle yıldızlaşırken, maçta en fazla şut çeken ve kilit pas veren isim oldu. - İSTANBUL