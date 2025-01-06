Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Real Madrid\'i galibiyete taşıdı

Real Madrid, Kral Kupası'nda Deportiva Minera'yı 5-0 yenerken Arda Güler 2 golle maça damga vurdu.

06.01.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederken Arda Güler 2 golle maça damga vurdu.

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Deportiva Minera'ya konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye 11'de başlarken performansıyla öne çıktı. Eflatun-beyazlılar 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle öne geçerken, bu golden 8 dakika sonra Camavinga topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 28. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak attığı golle skoru 3-0'a çıkardı. İlk yarı da bu sonuçla geçilirken Luka Modric, 55'te 4. gole imza attı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, son yarım saatlik bölümde Vinicius Junior ve Mbappe gibi yıldızları da sahaya sürdü. Mbappe'nin 88. dakikada geliştirdiği atakta Fran Garcia pasını kale önündeki Arda Güler'e çıkardı ve Arda da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, kupada tur atladı. Müsabakada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 golle yıldızlaşırken, maçta en fazla şut çeken ve kilit pas veren isim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
22:40 Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda’yı şaşkına çeviren talep Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep
22:32 ABD’nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 23:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'i galibiyete taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.