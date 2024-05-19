Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile berabere kaldığı maçta iki gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile berabere kaldığı maçta iki gol attı

Arda Güler, Real Madrid\'in Villarreal ile berabere kaldığı maçta iki gol attı

Real Madrid, La Liga'nın 37. haftasında deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı. Arda Güler, bu maçta iki gol atarak en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu. Arda, bu sezon La Liga'da toplamda 6 gol atarak Real Madrid tarihindeki en hızlı gol atan futbolcu unvanını elde etti.

19.05.2024 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 37. hafta maçında deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve iki gol atan Arda Güler en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.

La Liga'da haftanın en renkli karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 4. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Arda, ligde bu zamana kadar 373 dakika oynadı.

Türk futbolcuyla ilgili İspanyol basınında yapılan yorumlarda, "Aman Allah'ım nereden çıktı bu Türk. Arda Güler tam bir skandal." şeklindeki ifade dikkati çekti.

La Liga'da ikinci kez tüm maç boyunda sahada kalan Arda ile ilgili yapılan tek eleştiri ise "Topu biraz daha erken ayağından çıkarmasını öğrenmesi gerekiyor. Topla çok oynuyor ancak takım arkadaşları hızlı paslar istiyor." oldu.

İspanyol basını, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyonluğun garantilenmesinden sonra Villarreal maçında da "yedek takımı" sahaya sürdüğünü, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Rodyrgo Goes, Dani Carvajal gibi futbolcularını yedek başlattığını yazdı.

Diğer yandan Real Madrid'in ilk yarıyı deplasmanda 4-1 önde kapatmasına rağmen bu avantajını koruyamaması ve Villarreal'in tüm gollerini, Trabzonspor'un eski futbolcusu Norveçli Alexander Sorloth'un atması maçta öne çıkan önemli bir detay oldu.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Arda Güler (Dk. 14 ve Dk. 45+2), Joselu (Dk. 30), Lucas Vazquez (Dk. 40), Villarreal'in gollerini de Sorloth (Dk. 39, Dk. 48, Dk. 52, Dk. 56) attı.

La Liga'da lider Real Madrid 94, 8. sıradaki Villarreal de 52 puanda kaldı.

Kaynak: AA

Real Madrid, Villarreal, Arda Güler, La Liga, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile berabere kaldığı maçta iki gol attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:50 Krizi futbolcular çıkardı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular çıkardı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile berabere kaldığı maçta iki gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement