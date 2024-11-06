Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak bir Arda Güler iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılmasını istiyor.
Haberde, Mourinho'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler'in durumu konusunda görüşmelerde bulunduğu ve bu transfer için kolaylık istediği öne sürüldü. Öte yandan haberde, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Real Madrid'de daha fazla oynaması konusundaki polemikler devam eden Arda Güler'in Ancelotti'nin güvenini kazanamadığı ayrılık iddialarının kuvvetlendiğine değinildi.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maça çıktı, bu karşılaşmalarda 292 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli futbolcu, skor katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)