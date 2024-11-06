Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Real Madrid'de forma giye milli futbolcu Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Portekizli teknik adamın da İspanyol devinin başkanı Florentino Perez ile görüştüğü ve bu transfer için kolaylık istediği öne sürüldü.

06.11.2024 22:30
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Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldıracak bir Arda Güler iddiası gündeme geldi.

MOURINHO FENERBAHÇE'YE İSTİYOR

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, devre arasında Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan milli futbolcu Arda Güler'in sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılmasını istiyor.

BAŞKAN PEREZ İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, Mourinho'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile Arda Güler'in durumu konusunda görüşmelerde bulunduğu ve bu transfer için kolaylık istediği öne sürüldü. Öte yandan haberde, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Real Madrid'de daha fazla oynaması konusundaki polemikler devam eden Arda Güler'in Ancelotti'nin güvenini kazanamadığı ayrılık iddialarının kuvvetlendiğine değinildi.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 resmi maça çıktı, bu karşılaşmalarda 292 dakika sahada kalan 19 yaşındaki milli futbolcu, skor katkısı yapamadı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler Türkiye\'ye geri dönüyor

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Son Dakika Spor Arda Güler Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • anek dote:
    şu çocuğu bi rahat bırakmadınız 32 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ya git Allah cezası. futbolcuymuş kulübü bile sahip çıkmadı 6 20 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Boş haber hayatta gelmez 18 4 Yanıtla
  • gurcan dikici:
    kürkçü dükkanı 0 4 Yanıtla
  • Galatasaray:
    hep aynı senaryo önce gönderiyoruz sonra kiralık olarak geri alıyoruz 0 1 Yanıtla
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