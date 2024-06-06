Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasındaki hazırlık maçını yönetecek - Son Dakika
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Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasındaki hazırlık maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Slovenya ile Bulgaristan A Milli Takımlar arasında oynanacak olan hazırlık müsabakasını yönetecek. Müsabaka Lübliyana'da Stozice Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak.

06.06.2024 23:29
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan A Milli Takımlar arasında 8 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık müsabakasını yönetecek.

Slovenya'nın Lübliyana şehrinde Stozice Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Denis Sabanagic olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasındaki hazırlık maçını yönetecek - Son Dakika

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