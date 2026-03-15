Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

Arda\'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
15.03.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası dünyanın en uzak golleri yeniden gündeme gelirken, golü yiyen Elche kalecisi Matias Dituro'nun da 2017'de yaklaşık 90 metreden gol atan futbolcular arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik gol futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Genç yıldızın uzak mesafeden attığı gol sonrası dünya futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller yeniden gündeme geldi.

68 METREDEN FİLELERİ HAVALANDIRDI

LaLiga'da oynanan Real Madrid - Elche maçının 89. dakikasında rakip kalecinin önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla yaklaşık 68 metreden topu ağlara gönderdi. Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

KALECİ DİTURO İÇİN İLGİNÇ TESADÜF

Arda Güler'in gol attığı Elche kalecisi Matias Dituro ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. 38 yaşındaki Arjantinli kaleci, futbol tarihinde en uzak mesafeden gol atan oyuncular arasında yer alıyor. Dituro, 2017 yılında Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.

Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

Ayrıca deneyimli kalecinin yolu bir dönem Türkiye'den de geçti. Dituro, 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyerek Süper Lig'de 11 maçta görev aldı.

DÜNYANIN EN UZAKTAN ATILAN GOLLERİ

Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller listesinde ilk sırada 96.01 metrelik golüyle Tom King bulunuyor. Onu 91.9 metrelik golüyle Asmir Begovic takip ederken, Matias Dituro da yaklaşık 90 metrelik golüyle listede ilk sıralarda yer alıyor.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:29:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.