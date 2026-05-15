Arda Saatçi Berlin'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Saatçi Berlin'de Coşkuyla Karşılandı

Arda Saatçi Berlin\'de Coşkuyla Karşılandı
15.05.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekstrem sporcu Arda Saatçi, ABD'de 600 km ultra maratonu tamamlayıp Berlin'e döndü, büyük ilgi gördü.

ABD'de 600 kilometrelik ultra maratonu hiç uyamadan 123 saatte tamamlayan ekstrem sporcu Arda Saatçi, Almanya'nın başkenti Berlin'e dönüşünde yüzlerce hayranı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

ABD'de 5 günde hiç uyumadan ve dinlenmeden 600 kilometreyi koşarak tamamlayan ekstrem sporcu Arda Saatçi yaşadığı Almanya'nın başkenti Berlin'e geri döndü. Arda Saatçi ve ailesini taşıyan uçağın inişinden saatler önce Berlin Brandenburg Havalimanı'na gelen Saatçi'nin hayranları büyük bir heyecanla sporcuyu bekledi. Bazı hayranları yolcu çıkış kapısının olduğu alanda sporcuyu beklerken yüzlerce destekçisi ise Berlin Havalimanı'ndaki kutlamaların adresi Willy Brandt Meydanı'nda sporcuyu bekledi.

Uçağının indiği haberinin ardından kalabalıkta artan coşku Arda Saatçi'nin sevenlerinin yanına gelmesi ile zirveye çıktı. Yüzlerce kişi Arda Saatçi'yi tebrik etmek için tezahürat yaptı. Ellerinde Türk bayrakları da olan vatandaşlar taşıdıkları pankartlarla da Arda Saatçi'ye destek verdi.

Meydanda sevenlerine seslenen Saatçi çok mutlu olduğunu belirterek kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti. Saatçi "Karşılamaya gelen kalabalığı görünce büyün yorgunluğum gitti" dedi.

Türk basınına da kısa bir röportaj veren Saatçi, "Çok gururlanıyorum ve çok mutluyum. Bu kadar insanın burada olduğunu tahmin etmedim ama çok mutluyum. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Sporcu olarak diğer sporculara destek verilmesi çok güzel bir şeydir. Çok gurur duyuyorum" diye konuştu. Arda Saatçi, Türkiye'de de benzer bir koşu yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya ise "İnşallah" cevabını verdi.

Saatçi, Berlin'den uzak kaldığı süre boyunca ve koşusu sırasında en çok döneri özlediğini de söyledi. Sporcu daha sonra yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına imza dağıttı bol bol fotoğraf çektirdi.

Sık sık "Arda" tezahüratları yapılan etkinliğin sonunda Saatçi, hayranlarını arkasına alarak özçekim de yaptı. Etkinlik alanından arabayla ayrılan Arda Saatçi'nin hayranları kendisinin arkasından koşarak sevgilerini göstermeye çalıştı.

Arda Saatçi 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamlamıştı

ABD'nin California eyaletindeki Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Saatçi, Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Saatçi Berlin'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

00:09
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:51:00. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Saatçi Berlin'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.