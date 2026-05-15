Arda Saatçi Berlin\'de Coşkuyla Karşılandı

ABD'de 600 kilometrelik ultra maratonu hiç uyamadan 123 saatte tamamlayan ekstrem sporcu Arda Saatçi, Almanya'nın başkenti Berlin'e dönüşünde yüzlerce hayranı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

ABD'de 5 günde hiç uyumadan ve dinlenmeden 600 kilometreyi koşarak tamamlayan ekstrem sporcu Arda Saatçi yaşadığı Almanya'nın başkenti Berlin'e geri döndü. Arda Saatçi ve ailesini taşıyan uçağın inişinden saatler önce Berlin Brandenburg Havalimanı'na gelen Saatçi'nin hayranları büyük bir heyecanla sporcuyu bekledi. Bazı hayranları yolcu çıkış kapısının olduğu alanda sporcuyu beklerken yüzlerce destekçisi ise Berlin Havalimanı'ndaki kutlamaların adresi Willy Brandt Meydanı'nda sporcuyu bekledi.

Uçağının indiği haberinin ardından kalabalıkta artan coşku Arda Saatçi'nin sevenlerinin yanına gelmesi ile zirveye çıktı. Yüzlerce kişi Arda Saatçi'yi tebrik etmek için tezahürat yaptı. Ellerinde Türk bayrakları da olan vatandaşlar taşıdıkları pankartlarla da Arda Saatçi'ye destek verdi.

Meydanda sevenlerine seslenen Saatçi çok mutlu olduğunu belirterek kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti. Saatçi "Karşılamaya gelen kalabalığı görünce büyün yorgunluğum gitti" dedi.

Türk basınına da kısa bir röportaj veren Saatçi, "Çok gururlanıyorum ve çok mutluyum. Bu kadar insanın burada olduğunu tahmin etmedim ama çok mutluyum. Tabii ki çok gurur verici bir şey. Sporcu olarak diğer sporculara destek verilmesi çok güzel bir şeydir. Çok gurur duyuyorum" diye konuştu. Arda Saatçi, Türkiye'de de benzer bir koşu yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya ise "İnşallah" cevabını verdi.

Saatçi, Berlin'den uzak kaldığı süre boyunca ve koşusu sırasında en çok döneri özlediğini de söyledi. Sporcu daha sonra yaklaşık 2 saat boyunca hayranlarına imza dağıttı bol bol fotoğraf çektirdi.

Sık sık "Arda" tezahüratları yapılan etkinliğin sonunda Saatçi, hayranlarını arkasına alarak özçekim de yaptı. Etkinlik alanından arabayla ayrılan Arda Saatçi'nin hayranları kendisinin arkasından koşarak sevgilerini göstermeye çalıştı.

Arda Saatçi 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamlamıştı

ABD'nin California eyaletindeki Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Saatçi, Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maratonu 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlamıştı. - BERLİN