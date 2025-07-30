Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika
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Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

30.07.2025 22:29
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş'la oynayacakları maçı final gibi değerlendiriyor.

SHAKTAR Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan konuşmasında, "Yarın bizim açımızdan sezonun psikolojik olarak en zor maçlarından biri olacak. Beşiktaş tarihi ve geçmişi bu geri dönmelere hazır. Biz de en yüksek konsantrasyonumuzla sahada olacağız. Gelişmemiz için, seri yapmamız için önemli. Tüm benliğimizle sahada olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil. Çok önemli oyuncuları var. Yarın rahat davranırsak başımıza gelecekler bizi bütün sene takip edebilir" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç öncesi basın toplantısında konuştu.

'OYUNUN İKİ TARAFINA DA HAZIRIZ'

Oyunun kontrolünü elinde tutmak istediğini söyleyen Turan, " Beşiktaş'a karşı bu kolay olmayacak. Oyunun iki tarafına da hazırız. Her türlü planlarımızı yaptık. Beşiktaş'ın üstümüze geleceği anlar olacaktır. İyi savunma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Planlarımız hazır umarım yarın sahada uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

'İNÖNÜ STADI'NDA DA EKSİKLİĞİMİZ VARDI'

Takımı hakkında konuşan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Shakhtar'ın topa sahip olarak oynama ve oyuna hükmetme kültürü var. Böyle durumlarda oyuncular kısa sürede olumlu tepkiler verebilir. Otomatizm ve mekanizm için uzun süreli tekrarlar lazım. Bu yükselişten sonra bir duraksama bekliyoruz. Buna hazır olmak zorundayız. Oralarda başka oyun planlarıyla bunu toparlamaya çalışacağız. Birden yüksek seviyede her şeyin oturması mümkün değil. İnönü Stadı'nda da eksikliğimiz vardı. Birkaç geçiş pozisyonu verdik. Genel oyundan memnunum. Böyle oyunlar oynuyorsanız daha önemli sonuçlar almalısınız. Doğru yolda olduğumuzu görüyorum. Oyuncularıma 40 günlük süreçten dolayı teşekkür ediyorum. 40 gün otelde kalmak kolay değil. Muhteşem bir aile oldular. Bu yaptıkları bile çok büyük bir şey" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN HAYALLERİMİZ YARIN KAZANMAK ÜZERİNE'

Bütün hayallerinin kazanmak üzere olduğunun da altını çizen Turan, "Bizim için bir final var o da yarın. Yüzde yüzümüzle yarın olacağız. Uzun vadeli hedeflere bakarsak aradaki merdivenlerde takılıp düşeriz. Herkes işin sonuna kadar gitmek ister ama yapmamız gereken tek tek gitmek. Bütün benliğimizle yarın sahada olmamız gerekli. Bütün hayallerimiz yarın kazanmak üzerine. Yarın kazanıp huzurlu bir şekilde Lviv'e gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Turan, Türk futbolunun gelişimi için şunları söyledi:

"İyi yönde bir gelişim var. Eğer istikrarlı olunursa iyi olabilir. Skorlardan bağımsız doğruda ısrar etmek önemli. Doğru yaptığınızda bazen skor gelmeyebilir ama doğruda ısrar etmek genel gelişim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umarım Türk futbolu da böyle yapar"

Basın toplantısında konuşan Kevin ise, Neymar görüşmesi hakkında, "Maalesef bu doğru değil bir dedikodu. Neymar ile böyle bir telefon görüşmesi yapmak bizi memnun ederdi. Takımın performansından memnunum. Umarım maçta da böyle devam ederiz. Hocam daha fazla gol atmamı, yetinmememi söylüyor. Ben de elimden geldiğince atmaya çalışıyorum" dedi.

Shakhtar Donetsk basına açık gerçekleştirdiği idmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam etti.

Kaynak: DHA

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar - Son Dakika

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