Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan,transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi.
Genç teknik adamın Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in ardından İrfan Can Kahveci'ye de kancayı taktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in ise Kahveci'yi gelecek sezon planları kapsamında takımdan göndermek istemediği aktarıldı. Kulüp yönetimi, 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun tecrübesi ve oyun zekasının takımın lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda önemli rol oynayacağına inanıyor.
Bu nedenle Fenerbahçe cephesinden transfer görüşmelerine şu aşamada olumlu bir yanıt gelmesi beklenmiyor. Ayrıca Başkan Ali Koç'un, Kahveci'nin kalması için Teknik Direktör Mourinho ile bir görüşme yaptığı gündeme gelmişti.
Son Dakika › Spor › Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca - Son Dakika
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