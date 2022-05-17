Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin

Galatasaray bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de beklentilerin uzağında kaldı. Ligin 37. haftasında 51 puan ve eksi 2 averaj ile 11. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte tecrübeli kaptan Arda Turan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak sitemde bulundu.

"BEN GALATASARAY'I SEVDİM"

Tecrübeli futbolcu, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" notunu yazdı

"ARDA FORMDA DEĞİL"

Kendi sahasında oynadığı Adana Demirspor maçı sonrası teknik direktör Torrent, Arda'nın neden kadroda yer almadığıyla ilgili soruya; "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" yanıtını vermişti.