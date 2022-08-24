Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti

24.08.2022 20:43
Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti

Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti.

Arda Turan, Edremit'in Akçay mahallesinde 2018 yılında aldığı lüks villasında bulunan ailesinin yanına eşi Aslıhan Doğan ile birlikte geldi.

Edremit'in Güre mahallesinde restoran işleten eski dostu Recep Sakızlı'yı ziyaret eden ünlü futbolcu Arda Turan'ın geldiğini gören ve duyanlar restoran önünde Turan'la fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyen Arda Turan, futbol ile ilgili bir şey konuşmazken "Buraya ailemi ve eşimizi dostumuzu ziyaret etmek için eşimle birlikte geldik. Bir iki gün kalıp geri döneceğiz" dedi.

Turan ile uzun süredir dostlukları olduğunu söyleyen restoran sahibi Recep Sakızlı ise "Her geldiğinde mutlaka dostlarını ziyaret eder. Bu sefer de yine bizleri unutmadı. Bir iki gün ailesiyle kalıp gidecek" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Edremit, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcu Arda Turan, Edremit'te ailesi ve dostlarını ziyaret etti - Son Dakika

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