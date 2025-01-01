Arda Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor - Son Dakika
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Spor

Arda Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor

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Eyüpspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Levent Mercan'ı transfer etmek istiyor. Arda Turan'ın takımının, Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan bu iki oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yapılması bekleniyor.

01.01.2025 12:55
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Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Eyüpspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Levent Mercan ile ilgileniyor.

RADARA ALDILAR

Arda Turan'ın takımı sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Karagümrük'ten transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın, Eyüpspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Eyüpspor'un, devre arasında iki oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yapması bekleniyor.

İKİSİ TOPLAM 10 DAKİKA SÜRE ALABİLDİLER

Tecrübeli oyuncu Serdar Aziz, sezon boyunca hiç süre alamazken Levent Mercan ise yalnızca iki maçta 10 dakika oynayabildi.

Arda Turan, Fenerbahçe\'nin iki yıldızını birden istiyor

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Son Dakika Spor Arda Turan, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ART BROADWAY:
    Levent MERCAN neden oynatılmıyor? Hazırlık maçında müthiş oynadı. Morunhio sanıyorum kendi adamlarını getirmek için Türk futbolcuları gömme derdinde. 22 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    al al bedava 3 1 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    ulaaa arda seni sevmezdim ama aynı kökenli çıktık. bu nasıl iştir. 1 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Adam Olan Transfer Eder 0 1 Yanıtla
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