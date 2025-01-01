Arda Turan, Fenerbahçe\'nin iki yıldızını birden istiyor

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan Eyüpspor, Fenerbahçe'den Serdar Aziz ve Levent Mercan ile ilgileniyor.
Arda Turan'ın takımı sezon başında Jose Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Karagümrük'ten transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Levent Mercan'ın, Eyüpspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Eyüpspor'un, devre arasında iki oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmeler yapması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncu Serdar Aziz, sezon boyunca hiç süre alamazken Levent Mercan ise yalnızca iki maçta 10 dakika oynayabildi.
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