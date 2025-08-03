Arda Turan'ın görev yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Epitsentr ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ternopilsky Stadyumu'nda oynanan maçı Shakhtar Donetsk, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 79. dakikasında Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk, ilk maçında hata yapmayarak Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı. Ev sahibi ekip, ilk maçında puanla tanışamadı.
Shakhtar Donetsk, sıradaki maçında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Panathinaikos ile karşı karşıya gelece. Ardından 10 Ağustos Pazar günü Karpat Lyiv deplasmanında ligde 2'de 2 yapma fırsatını arayacak.
Son Dakika › Spor › Arda Turan ilk maçında hata yapmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?