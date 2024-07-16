TFF 1. Lig'i geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı.
Sports Digitale'nin haberine göre, Fenerbahçe ve Eyüpspor, Luan Peres transferi için resmi görüşmelere başladı. 29 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru - Son Dakika
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