Arda Turan, Shakhtar Donetsk iddialarına son noktayı koydu

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 3-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve Shakhtar Donetsk'in başına geçeceği konuşulan Arda Turan, yaptığı açıklamada, "Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.'' dedi.

Sözlerine devam eden genç hoca, ''Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.