Avrupa Ligi\'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan yine Türkiye\'ye gelebilir

Avrupa Ligi'nde direkt play-off turunda mücadele edecek olan Samsunspor'un muhtemel rakibi belli oldu. Geçen hafta Beşiktaş'ı toplamda 6-2'lik skorla eleyen Arda Turan'ın Shakhtar'ı bir kez daha bir temsilcimize rakip olabilir.

ARDA TURAN TEKRAR TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Play-off turu maçları, 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.