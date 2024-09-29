Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı - Son Dakika
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Spor

Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı

Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bu maç, aynı zamanda beraber top koşturan 2 eski futbolcu ve yakın arkadaş olan Arda Turan ile Selçuk İnan'ı da bir araya getirdi. Genç teknik adamların maç öncesi kucaklaşmaları futboseverleri duygulandırırken, stat hoparlöründen çalan Hakan Peker'in ''Karam'' şarkısı dikkat çekti.

29.09.2024 16:49
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Oyuncu oldukları dönemde birlikte çok iyi işler yapan ve aralarından su sızmayan Arda Turan ile Selçuk İnan, bu kez teknik direktör olarak birbirlerine rakip oldular.

BULUŞTUKLARI ANDA 'KARAM' ŞARKISI ÇALDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç öncesinde kucaklaşarak hasret giderdi. Arda-Selçuk ikilisi birbirine sarıldığı anlarda stat hoparlörlerinden Hakan Peker'e ait olan 'Karam' şarkısı çalındı. Hem Arda Turan hem de Selçuk İnan o anları gülerek karşıladı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Teknik Direktör olarak karşı karşıya gelen Arda Turan ve Selçuk İnan, samimi görüntüler eşliğinde kucaklaşıp birbirleriyle hasret giderdiler. İkilinin o anları sosyal medyada binlerce beğeni alırken, paylaşım yağmuruna da tutuldu.

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Hakan Peker, Selçuk İnan, Arda Turan, Eyüpspor, Selçuk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sudem meliss:
    Çok önemli sanki tüh 10 32 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    eski dostlar düşman olmaz 35 4 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Tek kare 2 adam 24 6 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Al artık koynuna beni karam ???? çok duygulu 8 4 Yanıtla
  • Volkan null:
    boş haber boş beleş insanlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı - Son Dakika
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