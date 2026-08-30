Arda Turan\'ı çıldırtan hakem! Dünya futbolunun efsanesini hedef aldı

Ukrayna Premier Ligi’nin 4. haftasında sahasında Polissya’ya 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına ve federasyon yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

ARDA TURAN'IN HEDEFİNDE SHEVCHENHO VAR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında oldukça öfkeli olduğu gözlenen Türk teknik adam, saha içindeki kararlara tepki göstererek Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı ve dünya futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ile Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis’i hedef aldı.

"POZİSYONLARI BİRLİKTE İNCELESİNLER''

Hakem performanslarını eleştiren Arda Turan, "Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo Kiev Başkanı'na, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli oturup tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler." ifadelerini kullandı.