Ardahan'da 4. Kamu Spor Oyunları, Vali Yamlı'nın madalya takdimiyle tamamlandı - Son Dakika
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Ardahan'da 4. Kamu Spor Oyunları, Vali Yamlı'nın madalya takdimiyle tamamlandı

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Ardahan\'da 4. Kamu Spor Oyunları, Vali Yamlı\'nın madalya takdimiyle tamamlandı
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Ardahan'da kamu çalışanlarını bir araya getiren 4. Kamu Spor Oyunları voleybol finaliyle sona erdi. Vali Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Valiliği 1 ile İl Jandarma Komutanlığı arasındaki finali izleyip dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

Ardahan'da kamu çalışanlarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan 4. Kamu Spor Oyunları, heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı.

Kamu kurumları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek, çalışanların sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları sona erdi. Müsabakalar, sporcuların kıyasıya mücadelesine ve centilmence karşılaşmalara sahne oldu.

Kapanış programına katılan Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Sporun teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve kamu çalışanlarının sosyal faaliyetlere katılımının artırılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kazım Karabekir Paşa Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Ardahan Valiliği 1 ile İl Jandarma Komutanlığı takımları arasında oynanan voleybol final müsabakasını izleyen Vali Yamlı, dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalya ve kupalarını takdim etti.

Kaynak: İHA
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