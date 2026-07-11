Ardahan\'da bisiklet festivali başladı

Ardahan'da doğayla iç içe, sağlıklı yaşamı ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bisiklet festivali, gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen festivalin açılış programına kamu kurumlarının temsilcileri, bisiklet kulüpleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, başta Ardahan Valisi olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Demir, bisiklet kullanımının çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve spor kültürünün güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekti.

Açılış töreninin ardından festival kapsamında düzenlenen bisiklet turunda yüzlerce bisiklet tutkunu belirlenen parkurda pedal çevirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar, hem spor yapmanın hem de festival coşkusunu yaşamanın keyfini çıkardı.

Festival süresince çeşitli sportif etkinlikler, yarışmalar, çocuklara yönelik aktiviteler ve sosyal programlar düzenlenecek. Organizasyon yetkilileri, tüm vatandaşları festival etkinliklerine katılmaya davet ederek, bisiklet kullanımının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. - ARDAHAN